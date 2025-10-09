Inoculações na Madeira aumentam 6,1% em 2024

A Região Autónoma da Madeira ultrapassou em 2024 as 129 mil inoculações, aumentando em 6,1% face ao ano anterior, com grande impacto as decorrentes do Plano regional de Vacinação (PRV), que cresceram aos dois dígitos. Segundo dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o número de inoculações, por tipo de vacina, administradas na Região no ano passado foi o quarto mais alto desde 2001.

Os dados foram fornecidos pela Direção Regional da Saúde (DRS), entidade que "passou a agrupar a Vacina contra vírus sincicial respiratório (VSR), as Imunoglobulinas e soros biológicos especiais, bem como as Provas tuberculinicas, fora do grupo Extra PRV (Plano Regional de Vacinação), mantendo as restantes vacinas nesse grupo. Para efeitos comparativos, utilizou-se este novo critério de agrupamento", o que justificará o aumento das vacinas do PRV.

"Em 2024, foram administradas na Região 129.293 inoculações, mais 7.434 do que em 2023 (121.859), o que representa um aumento de 6,1%", refere a DREM. "No âmbito do PRV, administraram-se 60.353 inoculações, o que traduziu um acréscimo de 12,0% face a 2023 (53.888). A vacina contra o tétano e difteria (Td) contabilizou 18.017 inoculações, mais 17,9% do que em 2023 (15.282). Foram administradas 5.935 doses da vacina HPV9, o que representa um aumento de 6,0% em comparação com o ano anterior (5.597). As vacinas Pn13 e Pn23, contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 13 e 23 serotipos, respetivamente, registaram em 2024 menor número de inoculações (5.789 e 994), comparativamente a 2023 (6.653 e 1.636)", especifica.

Já quanto às inoculações extra PRV, em 2024 "totalizaram 66.560, resultando numa redução de 2,1% relativamente ao ano anterior (67.971). Foram administradas 45.297 vacinas VAG Tetravalente, mais 3.646 vacinas do que em 2023. A vacina VAG Tetravalente (dose normal) representou 55,7% das vacinas Extra PRV (37.062), enquanto a VAG Tetravalente (Dose elevada) representou 12,4% (8.235)", explica.

Por fim, relativamente às outras imunizações e provas, "verificou-se um aumento de 33,0%, passando de 1.789 em 2023 para 2.380 em 2024. Este aumento foi provocado principalmente pelo acréscimo no número de inoculações contra o vírus sincicial respiratório (VSR), com mais 507 doses administradas em 2024", conclui.