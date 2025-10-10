Parque Temático da Madeira recebeu cerca de 80 mil visitantes em 2024

Em 2024, O Parque Temático da Madeira recebeu cerca de 80 mil visitantes, "representando um aumento de aproximadamente 30% face ao ano anterior", revelou hoje o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Pedro Rodrigues, que marcou presença, esta sexta-feira, na cerimónia comemorativa do 21.º aniversário daquele empreendimento, sob a tutela da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, sublinhou que este "crescimento expressivo" é "o reflexo de um trabalho sério, consistente e focado na melhoria contínua da experiência de quem nos visita".

"O Parque Temático da Madeira é um exemplo vivo de como a cultura, quando devidamente valorizada, pode constituir um verdadeiro motor de desenvolvimento regional", vincou o governante.

Este projeto nasceu da vontade do Governo Regional de criar um espaço que promovesse e preservasse a identidade madeirense. E hoje, ao olharmos para o caminho percorrido ao longo destes 21 anos, podemos afirmar com confiança que esse objetivo tem sido amplamente cumprido Pedro Rodrigues,

A sessão comemorativa foi marcada por momentos culturais que celebraram a identidade e as tradições regionais, com destaque para as atuações da Associação Cultural Lírios do Norte e do Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António.