PSD louva Maria Corina Machado pela atribuição do Prémio Nobel da Paz

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira apresentou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de louvor à líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, distinguida com o Prémio Nobel da Paz 2025, pelo seu "incansável compromisso com a liberdade, a democracia e os direitos humanos na Venezuela."

"Maria Corina Machado tem sido, ao longo das últimas duas décadas, um símbolo de resistência pacífica contra a opressão e a violação das liberdades fundamentais. A distinção agora recebida reconhece não só a sua coragem pessoal, como também a luta de milhões de venezuelanos que enfrentam a repressão com dignidade e esperança", refere em nota enviada.

"A Assembleia Legislativa da Madeira enaltece o exemplo de Maria Corina Machado, e presta homenagem ao povo venezuelano, reafirmando a sua solidariedade com todos os que defendem a liberdade e o Estado de Direito", conclui.



