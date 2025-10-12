Candidato do Chega em São Vicente emite nota de esclarecimento sobre incidentes na mesa de voto dos Lameiros

O candidato do Chega em São Vicente, José Carlos Gonçalves, acaba de emitir uma nota de esclarecimento sobre os incidentes ocorridos este domingo junto à mesa de voto dos Lameiros, tal como o DIÁRIO deu conta.

Eis o esclarecimento:

“No referido vídeo divulgado pelo vosso órgão de comunicação social, é visível o candidato José Carlos Gonçalves que se encontrava nas imediações da mesa de voto dos Lameiros a entregar alimentos aos membros da sua candidatura presentes no local, nomeadamente a um amigo que integrava a equipa.

Durante essa breve deslocação, um indivíduo identificado como integrante da candidatura do PSD começou a filmar o candidato sem o seu consentimento, enquanto este se encontrava a conversar com o referido amigo.

O vídeo publicado pelo Diário de Notícias não reflete o contexto real da situação: o candidato limitou-se a confrontar o autor da gravação pela falta de respeito e violação da privacidade, pedindo-lhe para cessar a filmagem. O episódio foi deturpado e amplificado de forma injusta, não correspondendo a qualquer ato de agressão ou comportamento impróprio”.