Dia de ir a votos

Dia das eleições autárquicas, as 14.ªs desde 1976. Os eleitores são chamados a eleger, na Região Autónoma da Madeira, os candidatos aos dois órgãos dos 11 municípios e os 54 órgãos de freguesia, líderes que irão gerir as câmaras e as juntas nos próximos 4 anos.

“As assembleias de voto abrem às 8h00 e encerram às 19h00 (tendo em conta a diferença de fuso horário dos Açores), votando todos os eleitores presentes na fila há hora de fecho”, recorda como habitualmente a Comissão Nacional de Eleições.

Para saber onde votar siga este link https://www.recenseamento.pt/. Tenha em atenção a indicação na foto, uma vez que aparecerá a vermelho um triângulo, ou um quadrado, um círculo ou outra forma geométrica e só deverá preencher as indicadas.

Se ainda tem dúvidas, leia este caderno com esclarecimentos sobre o dia da eleição

Outros assuntos em agenda

10h00 às 12h00 - II Festival Equestre, com abertura de portas pelas 10h00 e pelas 10h30 começa a sessão de abertura do II Festival da Quinta da Caldeira, seguindo-se o começo das provas de equitação. Pelas 12h00 decorrerá a divulgação da pontuação pelo júri do festival, entrega de prémios e convívio.

11h00 - AD Machico vs Limianos para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico

15h00 - Ribeira Brava vs Vianense para o Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal da Ribeira Brava

15h00 - Madeira SAD vs Colégio Gaia para a I Divisão Nacional de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

15h00 às 22h00 - 2.º Whale Fest que celebra a Conservação Marinha, decorre desde sexta-feira até hoje, 12, integrado no Festival da Natureza da Madeira, com realização do Arraial da Baleia, no Museu da Baleia, no Caniçal.

16h00 - Marítimo vs Arsenal Devesa para a I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

16h00 às 19h00 - Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Morte, na Ribeira Brava, com realização da Missa e Procissão, pelas 18h30 será realizado o sorteio das rifas e pelas 19h00 actuação de Roberto Carlos e Banda, encerrando a festa num ambiente de alegria e partilha.

18h00 - Início da 7.ª Edição do Festival Internacional de Guitarras da Madeira, que decorre até dia 31 de Outubro. Com direção artística de Luciano Lombardi e organização da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, o evento decorre na Igreja Presbiteriana da Madeira, à Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro (junto ao Jardim Municipal).

19h30 às 21h00 - Paróquia de Santa Maria Maior (Igreja do Socorro) realiza a Procissão das Velas, começando com a recitação do Terço na Capela do Corpo Santo, seguindo-se a Santa Missa, pelas 20h00, e por fim a realização da Procissão das Velas, pelas 21h00, até à Igreja Paroquial terminado no Adro, com Cântico do Adeus e a Benção Final.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 12 de outubro, Dia Mundial do Doente Reumático e Dia Mundial da Artrite:

1492 - Cristóvão Colombo, navegador italiano ao serviço de Espanha, chega à América, convencido de ter atingido terras da Índia.

- Morre, com 77 anos, o pintor italiano Piero di Benedetto dei Franceschi, Piero della Francesca.

1822 - D. Pedro é aclamado imperador do Brasil

1888 - Nasce o pintor e professor Abel Manta, pai do desenhador e "cartoonista" João Abel Manta.

1890 - Nasce o compositor, musicólogo e pedagogo Luís de Freitas Branco, autor de "Paraísos Artificiais" e "Vathek".

1910 - É criada a Guarda Nacional Republicana (GNR), a partir das Guardas Municipais de Lisboa e do Porto.

1924 - Morre, com 80 anos, o escritor francês Jacques Anatole François Thibault. Anatole France foi Prémio Nobel da Literatura em 1921 e é autor, entre outros, de "Thais" e "Poemas Dourados".

1935 - Bispo de Leiria declara dignas de crédito as "aparições" e autoriza oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima.

1943 - Acordo dos Açores assinado entre Portugal e o Reino Unido. A Royal Air Force (RAF) passa a designar o campo das Lajes como RAF Station Lajes.

1945 - II Guerra Mundial. As forças aliadas ordenam a extinção do partido nazi nacional-socialista.

1972 - É assassinado pela PIDE o dirigente do MRPP José Ribeiro Santos, durante um plenário estudantil em Económicas (atual ISEG).

1978 - Egito e Israel iniciam, em Washington, Estados Unidos, conversações para o estabelecimento de um acordo de paz para o Médio Oriente.

1984 - Atentado do Exército Republicano Irlandês (IRA) à primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, num hotel de Brighton. Morrem quatro pessoas, 34 ficam feridas, Thatcher escapa ilesa.

1985 - A Itália acusa os quatro sequestradores do paquete Achille Lauro de homicídio premeditado, sequestro e desvio de navio.

1986 - Morre, com 71 anos, o poeta, antropólogo e agrónomo português de origem inglesa Rui Cinatti, autor de "Meditação".

- Cimeira de Reiquiavique, na Islândia, sobre o controlo de armamento, entre o Presidente norte-americano, Ronald Reagan, e o dirigente soviético, Mikhail Gorbachov. Termina sem conclusões.

1989 - O Papa João Paulo II visita Timor-Leste. João Paulo II está quatro horas na capital timorense, "chamando a atenção internacional para a luta do povo de Timor-Leste" contra o domínio da Indonésia.

1992 - O escritor Mário de Carvalho vence o Grande Prémio de Conto da Associação Portuguesa de Escritores, com "Quatrocentos mil Sestércios seguido do Conde de Jano".

- É posta à venda, em França, a primeira vacina contra a hepatite A.

Foto Shutterstock

1993 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos norte-americanos Robert W. Fogel e Douglas C. North.

1994 - O Prémio Nobel da Física é atribuído ao norte-americano Clifford G. Shull e ao canadiano Bertram N. Brokhouse.

- O Prémio Nobel da Química é atribuído ao húngaro com nacionalidade norte-americana George A. Olah, pelos estudos dos carbocatiões.

1995 - António Guterres, secretário-geral do PS, é indigitado primeiro-ministro e convidado a formar o XIII Governo Constitucional português.

1998 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos farmacologistas norte-americanos Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro e Ferid Murad, pela descoberta de que o óxido nítrico (NO) atua como uma molécula sinalizadora no sistema cardiovascular.

1999 - A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) atribui a organização do Campeonato da Europa de futebol de 2004 a Portugal.

2000 - Atentado ao navio de guerra norte-americano USS Cole, ao largo do Iémen. Morrem 17 pessoas.

2001 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído às Nações Unidas (ONU) e ao seu secretário-geral, Kofi Annan.

2002 - Atentado na ilha de Bali na Indonésia, atribuído à organização Jemaah Islamiyah. Morrem cerca de 200 pessoas, entre elas, um soldado português, e mais de 200 ficam feridas.

2003 - Atentado ao Hotel Bagdad, no Iraque, com um carro armadilhado que explodiu provoca sete mortos, albergava vários agentes dos serviços secretos norte-americanos e membros do Conselho de Governo transitório iraquiano.

- Macau acolhe a primeira Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Oficial Portuguesa.

- O piloto alemão Michael Schumacher (Ferrari) bate o recorde de cinco títulos do argentino Juan Manuel Fangio, nos anos de 1950, ao conquistar pela sexta vez o título de campeão mundial de Fórmula 1.

2004 - Portugal é condenado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, no Luxemburgo, pela inexistência do direito de recurso para os trabalhadores portugueses em caso de despedimento coletivo, violando assim as regras comunitárias.

2005 - Líderes xiitas, curdos e sunitas oficializam acordo sobre a inclusão dos árabes sunitas no projeto da Constituição iraquiana.

2006 - É aprovada na generalidade, na Assembleia da República, a proposta de Lei das Finanças Locais.

- O Conselho de Ministros aprova a Lei de Bases da Segurança Social e o conjunto de diplomas que dão corpo à reforma do setor, na sequência do acordo assinado com os parceiros sociais.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor turco Orhan Pamuk.

- Morre, com 86 anos, Gillo Pontecorvo, realizador italiano, autor de a "Batalha de Argel", vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza de 1966.

- Morre, aos 92 anos, Todd Bolender, bailarino e coreógrafo norte-americano, discípulo de George Balanchine (1904-1983) e ex-diretor artístico do Kansas City Ballet.

2007 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao antigo vice-presidente norte-americano Al Gore e ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU pelos esforços para aumentar o conhecimento sobre mudanças climáticas.

Foto HUANG Zheng / Shutterstock.com

- A nova Igreja da Santíssima Trindade, em Fátima, é inaugurada, com a presença do enviado do Papa Bento XVI, o cardeal Tarcísio Bertone. Os custos da construção do templo ascendem a 70 milhões de euros.

2009 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos norte-americanos Elinor Ostrom, a primeira mulher a receber o prémio, e a Oliver Williamson.

- Morre, com 95 anos, Enrique Miret Magdalena, teólogo espanhol, um dos mais fortes críticos do conservadorismo da hierarquia católica espanhola, catedrático de Ética e Conselheiro e presidente Honorário dos "Mensageiros da Paz".

2010 - Portugal é eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais, para o biénio 2011-2012.

- Morre, aos 82 anos, Alfredo Margarido, poeta e tradutor de, entre outros, Faulkner, James Joyce, Steinbeck, Dylan Thomas, Nietzche e Saint-John Perse.

- Morre, aos 79 anos, a cantora lírica Cristina de Castro.

2012 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à União Europeia, pelo seu contributo para a paz e a reconciliação, a democracia e os direitos humanos.

2013 - Morre, aos 62 anos, Óscar Hijuelos, escritor cubano-norte-americano e o primeiro romancista hispânico a ganhar um Prémio Pulitzer.

2017 - Os Estados Unidos anunciam que se retiram da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), acusando a instituição de ser anti-israelita.

- Israel anuncia que vai sair da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), depois de os Estados Unidos terem decidido o mesmo, condenando o que dizem ser o preconceito anti-israelita.

2018 - O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, demite-se, alegando que o faz para evitar que as Forças Armadas sejam "desgastadas pelo ataque político" de que considera estar a ser alvo por causa do processo de Tancos.

- A agência de notação financeira Moody's sobe o 'rating' de Portugal para 'Baa3', com perspetiva estável, retirando o país do 'lixo'.

- Morre, aos 86 anos, Roelof "Pik" Botha, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul durante o regime do Apartheid.

Pik Botha visitou a Madeira em Abril de 1998. Foto Arquivo

2019 - O atleta queniano Eliud Kipchoge, recordista mundial da maratona, é o primeiro atleta a correr os 42,195 quilómetros abaixo das duas horas (1:59.40,2), em Viena, Áustria, numa corrida não oficial organizada para o efeito.

2020 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) aprovam, no Luxemburgo, um pacote de sanções contra Moscovo, após o envenenamento do opositor russo Alexei Navalny com um agente nervoso do grupo Novichok.

- Os chefes da diplomacia da União Europeia acordam avançar com sanções contra o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, reforçando as medidas restritivas adotadas contra repressores das manifestações pacíficas no país.

- O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos economistas norte-americanos Paul Milgrom, 72 anos, e Robert Wilson, 83 anos, por "melhorar a teoria dos leilões e inventar novos formatos de leilão".

- Morre, aos 76 anos, Augusto Cymbron, empresário, um dos fundadores do CDS-PP nos Açores.

2021 - O presidente cessante da Câmara Municipal de Lisboa, o socialista Fernando Medina, renuncia ao cargo de vereador, para o qual foi eleito nas autárquicas de setembro, quando perdeu a presidência para o social-democrata Carlos Moedas.

2023 - Morre, aos 74 anos, Alice Mabota, ativista moçambicana, fundadora e presidente da Liga dos Direitos Humanos em Moçambique.

2024 - Morre, aos 69 anos, Alex Salmond, antigo primeiro-ministro escocês, considerado o arquiteto do referendo de 18 de setembro de 2014 que resultou na vitória do 'Não' com 55%, contra 45% de votos a favor da independência da Escócia.

Este é o ducentésimo octogésimo sexto dia do ano. Faltam 80 dias para o termo de 2025.

