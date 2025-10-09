Estatística já conta com 79 candidatos a entrevistador

Em articulação com a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o Instituto Nacional de Estatística (INE) está a recrutar entrevistadores para a recolha presencial do próximo Inquérito às Despesas das Famílias (IDF), tal como noticiámos recentemente, uma vez que esta é "uma importante operação da qual resulta a estrutura e valor das despesas das famílias madeirenses e que também contribui para a atualização do cabaz usado no Índice de Preços no Consumidor".

Este recrutamento está a decorrer desde o passado dia 26 de Setembro, tendo sido prolongado até ao próximo domingo, dia 12 de Outubro. Até ao momento, foram submetidas 79 candidaturas, segundo a DREM.

Esta é uma oportunidade única para os candidatos a entrevistadores, verem as suas competências certificadas pelo INE e poderem participar na recolha de informação dos inquéritos de âmbito nacional dirigidos às famílias da Região, seja no IDF ou noutros em que tal seja necessário.

Refira-se que apenas podem prestar serviços aqueles que tiverem avaliação positiva nas provas de selecção. As candidaturas deverão ser formalizadas através de recrutamento.ine.pt, sendo que será dada preferência a candidatos que residam na Costa Sul da Ilha da Madeira.

A seleção será feita por um técnico do INE, através de entrevistas de grupo presenciais, entre 28 e 31 de Outubro.