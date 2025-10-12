José Manuel Rodrigues apela à participação dos eleitores nas eleições autárquicas

O líder regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, apelou este domingo à participação dos eleitores nas eleições autárquicas, sublinhando a importância do poder local no funcionamento da democracia portuguesa.

Para o dirigente centrista, “o poder local é, a par do poder das autonomias, uma das grandes realizações da democracia portuguesa”, sendo um dos principais motores do desenvolvimento e progresso do país.

Em nota à imprensa, José Manuel Rodrigues destacou ainda que as câmaras municipais e as juntas de freguesia representam o nível de governação mais próximo dos cidadãos, com impacto directo na vida quotidiana das populações.

“São aqueles que mais implicam com a vida de cada um de nós”, afirmou.

Nesse sentido, o líder regional do CDS-PP apelou a que os eleitores exerçam o seu direito de voto.

“É fundamental escolhermos os novos dirigentes das juntas de freguesia e das câmaras municipais e, com isso, dar-lhes legitimidade para quatro anos de mandato ao serviço das populações”, defendeu.

A poucas horas do encerramento das urnas, José Manuel Rodrigues deixou ainda uma mensagem final: “O apelo que eu faço é, naturalmente, que no tempo que resta até às 19h00, o máximo de pessoas possa vir votar, para não deixar nas mãos dos outros aquilo que é a sua responsabilidade".