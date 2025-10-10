Dinamarca compra 16 novos caças norte-americanos F-35

A Dinamarca vai comprar 16 caças F-35 aos Estados Unidos para reforçar o seu sistema de proteção militar, anunciou hoje o ministro da Defesa dinamarquês, duas semanas após drones de origem desconhecida terem sobrevoado o espaço aéreo do país.

"Chegámos a um acordo político para adquirir 16 caças F-35 adicionais, (...) para que tenhamos mais caças operacionais no futuro", avançou Troels Lund Poulsen em conferência de imprensa.

Esta compra, que elevará para 43 o número de caças F-35 na frota dinamarquesa, está avaliada em 29 mil milhões de coroas (3,88 mil milhões de euros).

"Com a aquisição adicional de caças F-35, a nossa capacidade de combate é significativamente reforçada, contribuindo diretamente para a dissuasão e defesa coletiva da NATO", comentou, pelo seu lado, o chefe do Estado-Maior Conjunto, Michael Hyldgaard.

A Dinamarca vai também adquirir equipamento para combater incursões de drones por cerca de 2,1 mil milhões de coroas (281 milhões de euros).

Por fim, Copenhaga --- sob ameaça de interesses de Washington, que cobiça a Gronelândia pela sua alegada falta de compromisso com a segurança da região ártica --- vai investir 27,4 mil milhões de coroas (3,66 mil milhões de euros) no Ártico e no Atlântico Norte.

"O que estamos a fazer agora é garantir que o Ártico continua a ser uma área de baixa tensão, mas é evidente que há tensões crescentes em relação à forma como a Rússia, entre outras coisas, vê o Ártico", observou ainda o ministro da Defesa.