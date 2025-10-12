José Câmara destaca "papel activo" da juventude nas eleições e na sociedade

José Câmara, um dos mais jovens cabeças-de-lista do país às eleições autárquicas, acaba de exercer o seu direito ao voto na freguesia da Serra de Água, na Ribeira, onde é candidato à presidência da Junta de Freguesia.

Com serenidade e convicção, o jovem candidato do Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1) destacou o significado deste momento, sublinhando a importância da participação cívica e da responsabilidade individual no fortalecimento das instituições democráticas.

"Este gesto representa a esperança de muitos jovens que acreditam que o envolvimento na vida pública é essencial para construir comunidades mais justas, solidárias e preparadas para os desafios do amanhã", referiu, acrescentando a mensagem de que a juventude tem um "papel activo e transformador" na sociedade portuguesa.