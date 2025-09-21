Viagem de hoje para o Porto Santo mantém-se

O navio Lobo Marinho vai assegurar a viagem extra deste domingo para a ilha do Porto Santo, embora com algum atraso.

Ao DIÁRIO, Carlos Perdigão Santos, administrador da Porto Santo Line, explicou que o segundo rebocador encontra-se a caminho para auxiliar o navio: "Vamos ter dois rebocadores a ajudar a fazer a manobra para, no fundo, contrariar as condições meteorológicas que se fazem sentir no Porto do Funchal. Contamos que esta operação dure cerca de meia hora. Iremos desembarcar pessoas e carga nessa altura e ainda iremos embarcar as pessoas que estavam marcadas para as 16h30 e iremos partir para o Porto Santo".

Tal como já noticiado, o 'Lobo Marinho' enfrentou dificuldades esta tarde para conseguir atracar no Porto do Funchal devido ao vento forte. Depois de várias tentativas de acostagem teve de navegar até ao Cais 6, onde aguarda, então a chegada do segundo rebocador.

Apesar de ter uma "amolgadela" e ter descascado a tinta, em nada afecta a segurança do navio: "Houve uma inspeção agora ao navio, nestas últimas horas, e confirmou-se que está tudo ok".

No navio seguiam um total de 388 passageiros, onde a grande maioria procedeu ao desembarque no Cais 6, contudo bagagens e veículos só poderão ser retirados após o 'Lobo Marinho' atracar no cais habitual.