Porto do Funchal recebe 'Scenic Eclipse'

O navio de expedição de luxo 'Scenic Eclipse' marca presença, esta sexta-feira, no Porto do Funchal, numa escala de cerca de dez horas, com 110 passageiros e 189 tripulantes a bordo.

A embarcação, projectada para enfrentar os mares da Antártida e do Ártico, integra um cruzeiro de 17 dias que liga Lisboa ao Rio de Janeiro, no Brasil. O 'Scenic Eclipse' partiu da capital portuguesa no passado dia 24 de Setembro e segue agora pelo Atlântico até à América do Sul. Depois da Madeira, fará escala em Santa Cruz de Tenerife (27 de Setembro), no arquipélago das Canárias, e em Mindelo, Cabo Verde (30 de Setembro), antes de chegar ao Brasil, onde visita Recife e Salvador da Baía, terminando a viagem a 11 de Outubro no Rio de Janeiro.

A deslocação integra a viagem de reposicionamento do navio para a América do Sul, onde permanecerá durante a temporada, dedicado a cruzeiros de expedição na Antártida.

Construído em 2019 nos estaleiros de Uljanik Shipyard, na Croácia, o 'Scenic Eclipse' representou um investimento de 190 milhões de euros. Tem capacidade para 228 passageiros e 176 tripulantes e foi alvo, este ano, de uma remodelação.