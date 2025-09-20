'Colombo's Golf Trophy' quer promover mais o Porto Santo

Mais de cem golfistas participaram, hoje, na VIII edição do torneio 'Colombo's Golf Trophy', neste que é considerado um dos melhores torneios da modalidade, que se realiza no Porto Santo Golfe. "Nesta edição atingimos 108 golfistas inscritos, o que se significa que o 'Colombo's Golf Trophy' está a crescer e se está a afirmar como um marco desportivo e social, no âmbito do panorama do golfe", admitiu Élia Ribeiro.

A presidente da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo disse ao DIÁRIO, a propósito deste evento, que está "muito contente com mais uma realização deste grande torneio”, salientando “que este grande torneio é para continuar". "O nosso foco é atrair cada vez mais golfistas, nacionais e internacionais, porque assim é uma forma de promover este destino”, assumiu.

Ricardo Camacho, do Clube de Golfe do Santo da serra, foi o vencedor do VIII Colombo's Golf Trophy.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Pedro Nunes Pedro, está presente no torneio pela primeira vez, mas considera já que é "simplesmente magnífico". “Graças ao nosso amigo Jorge Gabriel, que fez um esforço enorme para convencer em vir a este torneio, e finalmente consegui vir ao Porto Santo”, disse.

Pedro Nunes Pedro assumiu que “este campo de golfe do Porto Santo é muito bom: tenho andado pelo país todo e temos tido reuniões com a European Tour para vir fazer torneios de profissionais, quer de senhor,a quer de homens, e este campo está obviamente no radar, pois já tivemos aqui Opens e queremos voltar ao Porto Santo porque faz todo o sentido, pois tem um campo muito bom”, assumiu.

Fora a competição, o aspecto social do 'Colombo's Golf Trophy' é uma aposta muito forte, juntando a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, a Direção Regional do Turismo, o Governo Regional e também da Câmara Municipal.

Esta edição contou com várias entidades entre as quais Pedro Rodrigues, secretario regional de Equipamentos e Infraestruturas; o presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista; a presidente da SDPS, Elia Ribeiro; o presidente da Federação Portuguesa de Golfe; e os presidentes do PXO Golfe Clube e Clube Golfe do Santo da Serra.