Mais de 2.800 pessoas pernoitam no Funchal a bordo do 'AIDAblu'

O navio 'AIDAblu' chegou ao Funchal para uma escala de 35 horas, pelo que vai pernoitar no cais Norte com 2.226 passageiros e 633 tripulantes, depois de chegar de Las Palmas.

A partida do navio está prevista para as 18 horas desta quarta-feira, rumo a Fuerteventura, no âmbito do cruzeiro de 12 noites, iniciado no passado dia 19, em Grã-Canária. A escala no Porto do Funchal é já na parte final do cruzeiro que fez escalas, em algumas mais de uma vez, em 06 ilhas do arquipélago das Canárias.

O navio termina este cruzeiro em Fuerteventura, na próxima sexta-feira, último dia de Janeiro.