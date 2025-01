Porto do Funchal recebe dois 'gigantes' da TUI Cruises com mais de 6 mil pessoas a bordo

O Porto do Funchal registou esta manhã a chegada simultânea dos navios 'Mein Schiff 3' e 'Mein Schiff 5', ambos pertencentes à TUI Cruises. Juntos, trouxeram à Madeira um total de 6.626 pessoas, incluindo 4.835 passageiros e 1.791 tripulantes, informou este sábado a Administração do Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

Ambas as embarcações têm partida agendada para as 22 horafs, após escalas de 15 e 16 horas, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar a região.

O 'Mein Schiff 3', que iniciou a viagem em Bremerhaven, na Alemanha, segue agora para as Caraíbas, numa aventura de 35 noites. O itinerário inclui paragens em destinos paradisíacos como Antígua, St. Kitts, St. Maarten, Ilhas Virgens Britânicas, República Dominicana, Guadalupe, Martinica, Barbados e Grã-Canária, antes de regressar a Bremerhaven a 16 de Fevereiro.

A bordo deste navio, que fez sua viagem inaugural em Junho de 2014, estão 2.400 passageiros e 878 tripulantes.

Já o 'Mein Schiff 5', que entrou em operação em Julho de 2016, está a realizar cruzeiros no âmbito da rota Cruise Atlantic Islands (CAI). Este itinerário abrange as ilhas da Madeira, Canárias e, ocasionalmente, Cabo Verde. A atual viagem, com duração de 7 noites, terminará no dia 23 de Janeiro em Tenerife, porto de origem do cruzeiro. O navio transporta 2.435 passageiros e 913 tripulantes.