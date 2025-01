Marella Discover 2 traz a bordo 2.527 pessoas

O Marella Discover 2 regressou, esta manhã, ao Porto do Funchal, com 2.527 pessoas, a bordo, das quais 1.783 são passageiros.

Fica na Madeira durante 11 horas, partindo por volta das 18h00 para La Gomera, no âmbito do cruzeiro de 7 noites, iniciado em Las Palmas a 13 de Janeiro, com escalas em mais 4 ilhas das Canárias e que termina, na próxima segunda-feira, no mesmo porto.

"O navio é um dos dois navios da Marella Cruises posicionado na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, nesta temporada e tem estado a fazer cruzeiros entre as ilhas da Madeira e de Canarias", revela a APRAM.

Até 21 de Março, quando termina a sua presença semanal na Madeira, o navio vai totalizar 15 escalas. Neste momento faltam 8.

"A estimativa é que nestas 15 escalas, o navio traga um total de 25 700 passageiros à Madeira", conclui a APRAM.