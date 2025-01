Mais de 2.800 pessoas chegaram ao Funchal a bordo do 'AIDAblu'

O porto do Funchal recebeu, hoje, mais de 2.800 pessoas que chegaram a bordo do navio 'AIDAblu'. No total são 2.226 passageiros e 637 tripulantes, que ficam na Madeira até amanhã.

A partida do navio está prevista para as 18 horas de quarta-feira, dia 15 de Janeiro. Esta foi uma viagem iniciada em Grã-Canária a 12 de Janeiro e terminando no próximo dia 19 no mesmo porto. Os itinerários compreendem paragens na Madeira e ilhas Canárias, incluindo algumas vezes, escalas em Agadir, Marrocos.