Porto do Funchal amanheceu com dois navios que trouxeram quase 5.500 pessoas

O Porto do Funchal recebeu, esta manhã, dois navios de cruzeiro, o 'Marella Explorer' e o 'MSC Opera', movimentando um total de 5.462 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O 'Marella Explorer', que atracou ontem de manhã, decidiu prolongar a sua estadia na Madeira. Previsto para partir ontem, às 18 horas, com destino a La Gomera, alterou o seu itinerário e deixou apenas hoje o Funchal, às 13 horas, seguindo directamente para Tenerife, onde encerra um cruzeiro de sete noites pelas ilhas da Madeira e Canárias. A bordo viajam 1.888 passageiros e 779 tripulantes. O navio tem regresso agendado ao Porto do Funchal para a próxima quarta-feira, 29 de Janeiro.

Já o 'MSC Opera' acostou bem cedo, vindo de Fuerteventura, com 2.061 passageiros e 734 tripulantes, para uma escala de 12 horas. O navio está a realizar um 'turnaround', com o desembarque de 290 passageiros e o embarque de 296. Às 18 horas, irá partir para La Palma, dando início a mais um cruzeiro de sete noites pelas ilhas da Madeira e Canárias. O MSC Opera volta a visitar o Porto do Funchal no dia 30 de Janeiro.