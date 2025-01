Porto do Funchal recebe dois navios com mais de 5.800 pessoas a bordo

O Porto do Funchal acolhe, este fim-de-semana, dois navios de cruzeiro posicionados na rota Cruise Atlantic Islands (CAI), o Marella Discovery 2 e o Mein Schiff 5, que trazem à Madeira um total de 5.871 pessoas, incluindo 4.204 passageiros e 1.667 tripulantes.

O Marella Discovery 2 chegou, esta manhã, vindo de Lanzarote, com 1.754 passageiros e 752 tripulantes a bordo. O navio permanecerá na Madeira durante 11 horas, partindo às 17 horas rumo a La Palma. Este cruzeiro de sete dias passa pelas ilhas da Madeira e Canárias e termina no dia 27 de Janeiro.

Já o Mein Schiff 5, que atraca neste sábado, veio de Tenerife com 2.450 passageiros e 915 tripulantes. O navio fará uma escala de 16 horas no Funchal, partindo às 22 horas, em direcção a La Palma. Esta viagem de 14 dias pelas ilhas atlânticas termina na próxima quinta-feira, 30 de Janeiro.

No domingo, o porto não terá navios atracados, mas na segunda-feira o movimento regressa com as escalas semanais do AIDAcosma e do Azura, reforçando assim a posição estratégica do Porto do Funchal na rota dos cruzeiros pelas ilhas do Atlântico.