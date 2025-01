Mercedes-Benz GLC Coupé: Um SUV como novo para todos os terrenos

Com menos de um ano de utilização, o Mercedes-Benz GLC 220 Coupé, disponível no stand do Megamotor, é a oportunidade perfeita para adquirir um SUV compacto para todo o tipo de terrenos.

Concebido para responder a diferentes exigências, este modelo destaca-se pela engenharia alemã de topo. A sigla GL, de Geländewagen (veículo todo-o-terreno, em alemão), é o reflexo da versatilidade que define este crossover. Com múltiplas funcionalidades, o GLC 220 Coupé é uma escolha prática para quem procura um carro quase novo, e com toda a qualidade que caracteriza a marca.

Este carro eleva o padrão dos SUVS com a sua presença marcante na estrada. O seu visual desportivo, o espaço, o conforto e andamento são algumas das características que tornam este automóvel um dos mais desejados do mercado. Além do mais, esta versão AMG vem recheada com vários extras de fábrica, como é o caso do tecto de abrir, câmaras de 360.º, quatro modos de condução, estofos em pele, entre tantos outros. Sob o capô, vem equipado com um motor 2.0 a gasóleo com 197 cavalos de potência e caixa automática de velocidades com patilhas no volante.

O veículo, de Abril de 2024, está disponível por 84 500 euros, com possibilidade de retoma mesmo com dívida*. O financiamento pode ser ajustado às suas necessidades, desde 1082,14 euros por mês sem entrada inicial. Visite o stand do Megamotor e descubra como é que o Mercedes-Benz GLC 220 Coupé pode ser seu.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.