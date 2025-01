Região reduzida a oito concelhos e 24 freguesias

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 25 de Janeiro, dá conta que o estudo do ex-deputado do PSD, João Lemos, sugere uma nova divisão administrativa para a Madeira, quando o país aplaude a desagregação de representações do poder local.

Ordem dos Médicos arrasa gestão hospitalar

Gil Bebiano nota que “há medicamentos que aguardam há meses por cabimento orçamental” e alerta para a “gravidade de a Direcção Clínica aceitar passivamente esta situação” que coloca em causa o tratamento dos doentes.

Nacional impotente perante líder Sporting

Alvinegros resistiram o mais que puderam, mas perderam por 2-0 em Alvalade. Marítimo volta a desiludir e empata nos Barreiros com Paços de Ferreira (2-2).

JPP recusa ‘linhas vermelhas’

Na antevisão às Eleições Regionais damos nota que Élvio Sousa, ontem reeleito secretário-geral do partido, diz que já tem pronto “uma espécie de governo sombra”. Roberto Almada volta a ser trunfo do Bloco de Esquerda. Gonçalo Maia Camelo encabeça lista da IL que dispensa Nuno Morna.

Dar mais valor à fotografia

Na rubrica 'Geração do Futuro' de hoje conheça Matilde César, fotógrafa madeirense que estudou em Nova Iorque e trabalha em Barcelona. Ao DIÁRIO, a jovem nota que há falta de reconhecimento do talento em Portugal.

