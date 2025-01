Mais de 11.500 pessoas chegaram em dois cruzeiros ao Funchal

O 'AIDAcosma' e o 'Azura', duas habituais visitas de segunda-feira, chegaram hoje ao porto do Funchal transportando 8.907 são passageiros e 2.610 tripulantes. Ambos estão posicionados na rota da CAI.

Os dois navios iniciaram o itinerário em Tenerife, o 'Azura 'a 17 de Janeiro, finalizando no mesmo porto no próximo dia 31, e o 'AIDAcosma' a 22 deste mês, com término no porto de origem, nesta quarta-feira.

Segundo a APRAM, o navio da AIDA Cruises traz nesta viagem à Madeira 5.962 passageiros e 1.439 tripulantes, tendo saída prevista para as 22h30, rumo a Tenerife.

Já o 'Azura' viaja com 2.945 passageiros e 1.171 tripulantes. Faz uma escala de 15 horas na região e sai às 21h30 pra Las Palmas.