Dois navios trazem mais de 6.700 pessoas ao Funchal

O porto do Funchal acolhe, hoje, dois navios de cruzeiro que trouxeram mais de 6.700 pessoas. No caso do 'MSC Opera', está a realizar um turnaround, envolvendo 261 desembarques e 288 embarques.

O 'Mein Schiff 7 'pernoitou na Madeira e parte daqui a pouco, pelas 14 horas, para Canárias. Os itinerários deste navio incluem Madeira e Canárias e, por vezes, escalas em Agadir, Marrocos.

Quanto ao 'MSC Opera' está desde o passado dia 6 de Novembro a realizar operações de embarque desembarque de passageiros no Funchal, turnarounds que irão manter-se até ao dia 20 de Março, num total de 20 escalas. Neste momento, faltam ainda cumprir 9 escalas.

Os dois navios, posicionados na rota da 'CAI, Cruise Atlantic Islands', estão a movimentar um total de 6.709 pessoas, das quais 4.953 são passageiros.