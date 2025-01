Estratégia Alimentar do Funchal chegou a mais de 11 mil pessoas no primeiro ano

O primeiro ano da Estratégia Alimentar do Funchal, denominada Semear, conta com um balanço bastante positivo, tendo chegado a mais de 11 mil pessoas, desenvolvendo 255 acções de literacia alimentar, 34 showcookings e a publicação de 16 flyers com mais de 76 receitas.

Os números foram apontados por Helena Leal, vereadora com essa tutela, no âmbito de uma reunião de trabalho, que decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com os parceiros da actual estratégia alimentar, com vista à auscultação das várias entidades participantes para a avaliação deste primeiro ano de implementação bem como de recolha de contributos que promovam o seu desenvolvimento.

Segundo consta de nota à imprensa, estas reuniões de trabalho "contam com a presença de representantes de parceiros institucionais da Estratégia Alimentar do Funchal e associações ligadas à temática da alimentação saudável e sustentável, produtores e empresas ligadas à área de alimentação, profissionais de nutrição, de produção alimentar e de comercialização".

A Semear feita para quatro anos, 2024/28, propõe continuar a implementar, em colaboração próxima com os seus parceiros, medidas desafiadoras, inovadoras e potenciadoras de alteração de hábitos de vida, para além de manter todas a dinamização dos seus living labs. A Estratégia Alimentar do Município foi lançada em 2023, com o objectivo da promoção de uma alimentação mais saudável, mais sustentável e mais inclusiva.