Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz enriquece cartaz da Semana do Mar

A Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz - através do Grupo Coral e Tuna de Bandolins - é mais um projecto regional que terá palco na Semana do Mar.

A autarquia local acaba de anunciar nas redes sociais que a sua actuação está agendada para 22 de Julho, dia em que se assinala do Dia do Concelho do Porto Moniz. A associação junta-se, assim, a Wilson Correia e amigos e à Orquestra de Jazz do Funchal, também anteriormente revelados pela Câmara Municipal.

Orquestra de Jazz do Funchal abrilhanta Semana do Mar Actuação realiza-se a 22 de Julho, Dia do Concelho do Porto Moniz

Este é um projecto dirigido pelo maestro Simão Câmara, um jovem professor de música do concelho.

À semelhança do ano passado, também desta vez a autarquia, liderada por Emanuel Câmara, optou por divulgar o cartaz da Semana do Mar nas redes sociais. No decorrer dos próximos dias, serão anunciados outros artistas.

António Zambujo foi o primeiro de âmbito nacional a ser anunciado.

O evento decorre entre os dias 22 e 27 de Julho.