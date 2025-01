Xutos & Pontapés serão os 'homens do leme' da Semana do Mar do Porto Moniz

A mítica banda portuguesa de rock Xutos & Pontapés está de volta à Semana do Mar do Porto Moniz. Desta vez, serão os cabeças-de-cartaz do dia 25 de Julho, revela a autarquia local.

Foi em 2022 a última vez que o grupo, liderado por Tim, marcou presença naquele evento da costa Norte da ilha. Escusado será dizer que o seu concerto atraiu um mar de gente ao concelho.

‘Homem do Leme’, ‘Chuva Dissolvente’, ‘Não Sou o Único’, ‘Contentores’, ‘Circo de Feras’, ‘Para ti Maria’, ‘Ai se Ele Cai’, ‘À Minha Maneira’ ou ‘A Minha Casinha’ são algumas das músicas que são obrigatórias em qualquer concerto. Desta vez, também poderão fazer parte do alinhamento do espectáculo.

Com actuações regulares na Madeira, no ano passado darem um concerto em Santana, nomeadamente no Festival A'Norte.

Os 'Xutos' juntam-se, assim, a António Zambujo, Jorge Ferreira e Gabriel O Pensador, cabeças-de-cartaz já anunciados pela Câmara Municipal do Porto Moniz, com a actuações a 22, 23 e 24 de Julho, respectivamente.

A Semana do Mar realiza-se de 22 a 27 de Julho. Nos próximos dias, serão revelados outros artistas para a edição deste ano.