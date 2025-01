Projecto regional Garcias enriquece cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz

O projecto regional Garcias, constituído pelos irmãos Pedro e Diogo Garcia, estão confirmados para a Semana do Mar do Porto Moniz, num concerto que acontece a 26 de Julho.

Trata-se de dois rostos bem conhecidos dos madeirenses, sobretudo depois de terem participado no ‘The Voice’ da RTP1. Inclusive, Diogo Garcia chegou mesmo a vencer o concurso de talentos, nomeadamente o ‘The Voice Kids’, em 2014.

Agora com o projecto Garcias, os ‘manos’ têm pisado os mais variados palcos e eventos regionais, acompanhados com banda, onde têm tido a oportunidade de mostrar os respectivos talentos. Neste espectáculo, na costa Norte do país, não será excepção.

Pedro e Diogo Garcia juntam-se aos restantes artistas e projectos regionais que também irão marcar presença no evento. São eles: Tiago Sena Silva, Miro Freitas, Catarina Melim,Wilson Correia, Ernesto Macedo, Orquestra de Jazz do Funchal e a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz através do Grupo Coral e Tuna de Bandolins.

A Semana do Mar realiza-se entre os dias 22 e 27 de Julho.