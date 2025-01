Músico português António Zambujo vem animar Semana do Mar do Porto Moniz

O músico português António Zambujo está de volta à Madeira para actuar na Semana do Mar do Porto Moniz, evento organizado pela autarquia local que decorre de 22 a 27 de Julho.

Tal como revelou a Câmara Municipal nas redes sociais, o seu concerto está agendado para 22 de Julho, sendo o cabeça-de-cartaz deste primeiro dia.

A última vez que o artista esteve na Região Autónoma da Madeira foi ano passado, nomeadamente nas Festas do Dia do Concelho de Machico e nas Festas de Verão do Porto Santo, em Maio e Agosto, respectivamente.

António Zambujo brilhou em Machico António Zambujo brilhou em Machico, num concerto que assinala as festas do Dia do Concelho de Machico e marca a estreia do seu álbum 'Cidade'. Houve casa cheia para ouvir o artista que reúne muito apreço dos madeirenses.

António Zambujo leva multidão à Praça do Barqueiro no Porto Santo O músico português António Zambujo fez encher a Praça do Barqueiro, no Porto Santo, para mais uma noite de Festas de Verão.

Este espectáculo, que se realiza no Dia do Concelho do Porto Moniz, marca a sua estreia naquele concelho, sendo esperado um mar de gente.

António Zambujo, que combina várias influências da música tradicional portuguesa, como o fado e o cante alentejano, aos quais se juntam sons da música popular brasileira e do jazz, é conhecido por interpretar temas de grande sucesso, como 'Pica do 7', 'Zorro', entre outros.

À semelhança do ano passado, também desta vez a autarquia, liderada por Emanuel Câmara, optou por divulgar o cartaz da Semana do Mar nas redes sociais. Começou hoje e, no decorrer dos próximos dias, serão anunciados outros artistas. Zambujo é o primeiro a ser revelado.