Catarina Melim entre os cantores madeirenses que actuam na Semana do Mar

Catarina Melim está entre os cantores madeirenses que actuam na Semana do Mar do Porto Moniz. O seu concerto está marcado para o dia 25 de Julho.

A artista tem sido uma presença assídua em diversos eventos da Região. Começou a cantar aos 9 anos e aos 15 anos fez a sua primeira estreia em palco. Inclusive, conquistou diversos prémios, entre os quais o primeiro lugar no Concurso Regional de Vozes, em 2012, onde foi considerada a melhor voz regional.

Fez parte de vários projectos musicais, mas foi em 2022 que surgiu um em nome próprio, com ‘Catarina Melim e Banda’. Um projecto do qual se orgulha muito e que considera “um show de alma, qualidade e muita energia”.

O seu estilo musical é maioritariamente pop/rock, cantado em português e inglês, com temas bem conhecidos, mas com um cunho pessoal.

Catarina Melim junta-se, assim, aos restantes artistas e projectos regionais que também irão marcar presença no evento. São eles: Tiago Sena Silva, Miro Freitas, Wilson Correia, Ernesto Macedo, Orquestra de Jazz do Funchal e a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz através do Grupo Coral e Tuna de Bandolins.

Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz enriquece cartaz da Semana do Mar A autarquia acaba de anunciar nas redes sociais que a sua actuação está agendada para 22 de Julho

Orquestra de Jazz do Funchal abrilhanta Semana do Mar Actuação realiza-se a 22 de Julho, Dia do Concelho do Porto Moniz

São cabeças-de-cartaz deste ano António Zambujo, Jorge Ferreira e Gabriel O Pensador, com actuações a 22, 23 e 24 de Julho, respectivamente.

A Semana do Mar realiza-se de 22 a 27 de Julho. Nos próximos dias, outros nomes serão revelados.