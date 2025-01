Orquestra de Jazz do Funchal abrilhanta Semana do Mar

A Orquestra de Jazz do Funchal é outro projecto regional que integra o cartaz deste ano da Semana do Mar do Porto Moniz.

A autarquia acaba de anunciar nas redes sociais a sua presença no evento, numa actuação que se realiza a 22 de Julho, Dia do Concelho do Porto Moniz.



No ano passado, o projecto regional brilhou na Semana do Mar do Porto Moniz, depois de ter partilhado o palco com Herman José, um dos artistas nacionais que actuou no evento. Também desta vez promete cativar todos os que estiveram a assistir à sua actuação.

Este é o segundo projecto regional a ser revelado pela autarquia. Também hoje, mas de âmbito nacional, foi anunciada a vinda do músico António Zambujo.