Artista regional Ernesto Macedo integra cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz

O artista regional Ernesto Macedo integra o cartaz deste ano da Semana do Mar do Porto Moniz, conforme acaba de anunciar a autarquia local nas redes sociais. O vocalista da Banda Lusomania tem concerto marcado para o dia 23 de Julho.

Acompanhado pelo seu acordão, num estilo que se assemelha ao de Quim Barreiros, o artista luso-venezuelano costuma interpretar temas, como ‘Salada Boa’, ‘Quem Tem Terra’ ou ‘Se Eu Cozinho’, que cativam o público devido às letras ‘atrevidas’.

A Câmara Municipal do Porto Moniz volta, assim, a dar palco aos artistas regionais, com o intuito de os ajudar a promover os seus projectos. Ontem, também anunciou a actuação de Tiago Sena Silva, Wilson Correia, Orquestra de Jazz do Funchal e a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz através do Grupo Coral e Tuna de Bandolins.

Orquestra de Jazz do Funchal abrilhanta Semana do Mar Actuação realiza-se a 22 de Julho, Dia do Concelho do Porto Moniz

Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz enriquece cartaz da Semana do Mar A autarquia acaba de anunciar nas redes sociais que a sua actuação está agendada para 22 de Julho

De âmbito nacional, até ao momento foi revelada a vinda de António Zambujo.

Considerada um festival, a Semana do Mar decorre entre os dias 22 e 27 de Julho.