Gelo na berma da estrada na Ribeira das Cales

Uma série de fotos que nos chegou esta manhã, revela sinais de gelo na estrada, na zona da Ribeira das Cales a descer desde a zona do Poiso.

De acordo com a testemunha, o piso para quem circula pode ser um pouco perigoso para condutores menos atentos, acreditando que mais acima, na zona do Pico do Areeiro poderá estar pior.

Será o antecipar da queda de neve nos próximos dias? Para já, o IPMA não tem qualquer previsão para tal, nos resumos que já tem disponível até segunda-feira, 27 de Janeiro.

Contudo, nas 'estações online' do Instituto Português do mar e da Atmosfera, esta noite a temperatura na zona do Areeiro chegou aos 1.9º Celsius.

Também o IPMA garantiu ontem que a Depressão Eowyn que está a afectar o Reino Unido, considerado inclusive a 'tempestade do século' na Irlanda, que irá atingir o continente português e os Açores, não deverá chegar à Madeira, além de alguma chuva.

Depressão Eowyn não vai afectar estado do tempo na Madeira 'Eowyn' foi o nome atribuído pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido (MET Office) a uma depressão que está a atravessar as ilhas Britânicas, motivando vários avisos vermelhos, deslocando-se para Nordeste, em direcção a Portugal, atingindo o território nacional amanhã e depois. Já há alguns distritos do continente sob aviso amarelo, esta sexta-feira.

É aguardar pelas próximas actualizações nas previsões.