Miro Freitas actua na Semana do Mar do Porto Moniz

Miro Freitas faz parte do leque de artistas que actua na Semana do Mar do Porto Moniz. O seu espectáculo acontece a 24 de Julho, tendo acabado de ser anunciado pela autarquia local nas redes sociais.

O artista costuma actuar nos mais variados eventos da Região e não só. É também uma presença assídua em festas para a comunidade que está radicada no estrangeiro. Além disso, tem sido também presença assídua em programas de televisão nacionais, da SIC, TVI e RTP1, levando o seu trabalho a mais pessoas.

Recentemente, o cantor madeirense lançou ‘Confusão’ e ‘Não vou voltar para ti’, que têm sido um sucesso. Mas estas não são as suas únicas canções originais.

Miro Freitas junta-se, assim, aos restantes artistas e projectos regionais que também irão marcar presença no evento. São eles: Tiago Sena Silva, Wilson Correia, Ernesto Macedo, Orquestra de Jazz do Funchal e a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz através do Grupo Coral e Tuna de Bandolins.

Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz enriquece cartaz da Semana do Mar A autarquia acaba de anunciar nas redes sociais que a sua actuação está agendada para 22 de Julho

Orquestra de Jazz do Funchal abrilhanta Semana do Mar Actuação realiza-se a 22 de Julho, Dia do Concelho do Porto Moniz

Já de âmbito nacional, estão confirmadas as presenças de António Zambujo e Jorge Ferreira.





O evento realiza-se de 22 a 27 de Julho.