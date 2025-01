Wilson Correia entre os artistas regionais para a Semana do Mar do Porto Moniz

A Câmara Municipal do Porto Moniz costuma dar palco aos artistas regionais na Semana do Mar. Desta vez, não será excepção.

Wilson Correia - um jovem professor de música do concelho - é um dos artistas que integra o cartaz deste ano, que está a ser anunciado nas redes sociais da autarquia, liderada por Emanuel Câmara.

Neste concerto, que se realiza a 22 de Julho, Dia do Concelho do Porto Moniz, o madeirense actuará com um grupo que explora as sonoridades do jazz.

Este é o primeiro artista regional revelado pela Câmara Municipal do Porto Moniz.

A Semana do Mar do Porto Moniz decorre entre 22 de 27 de Julho. O músico António Zambujo foi o primeiro de âmbito nacional a ser anunciado.