Porto do Funchal recebe três navios até domingo

O porto do Funchal vai receber, até domingo, três navios de cruzeiro, que trazem um total de 6.675 pessoas, das quais 4.690 são passageiros.

O 'Ambience' atracou já esta sexta-feira, trazendo 1.349 passageiros e 574 tripulantes vindos de Londres. Pelas 17 horas segue viagem para St. John´s, seguindo-se St. Maarten, Ilhas Virgens Britânicas, República Domincana, México, Grand Caymam, Jamaica, Ponta Delgada, já a caminho do porto de origem, Tilbury, em Londres. Está a realizar um cruzeiro de 39 noites.

Para sábado está prevista a chegada do 'Mein Schiff 5', um dos navios posicionados na área geográfica das ilhas atlânticas, Canárias e Madeira. A bordo encontram-se a viajar 2.446 passageiros e 915 tripulantes. A saída do Funchal está prevista para as 22 horas com destino a Las Palmas.

Por fim, no domingo deverá chegar o 'Spirit of Discovery', que se encontra a realizar um cruzeiro de 49 noites pelas Caraíbas e América Central, iniciado em Portsmouth a 6 de Janeiro, com escalas agora no Funchal, depois em St. Lucia, Barbados, Grenadines, Curaçau, Aruba, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Belize, México, Texas, New Orleans, Miami, Bermuda, Ponta Delgada, regressando ao porto de origem a 24 de Fevereiro. A bordo seguem 895 passageiros e 496 tripulantes.