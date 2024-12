Primeiro navio para o Réveillon já está no Porto do Funchal

O primeiro navio dos 11 que vão estar na passagem de ano de 2024 para 2025 já está no Porto do Funchal. O 'Amera', navio de médio porte, atracou pelas 8h20 desta segunda-feira, no cais norte, junto ao Hotel pestana CR7.

A bordo dos seus 205,5 metros de comprimento, o navio com capacidade para 835 passageiros e 440 tripulantes, pertence à companhia alemã Phoenix Reisen. Veio de Lisboa e irá ficar no Porto do Funchal até às 2h00 de dia 1 de Janeiro.

O 'Amera', quarto nome da sua longa carreira no mar (foi lançado em 1988), irá ter a companhia do 'Mein Schiff 5', navio que chega hoje ao final da tarde, do 'Queen Anne', do 'AIDAblu', do 'Borealis', do Spirit of Discovery', do 'Marella Explorer', do 'Europa', do 'Aurora' e do 'Mein Schiff 7'.