Razões pessoais afastam José Mota do Marítimo

José Mota esteve muito próximo de ser o sucessor de Rui Duarte no comando técnico do Marítimo, mas de acordo com o que o DIÁRIO apurou, o técnico acabou por declinar o convite devido a assuntos de ordem pessoal, que inviabilizam uma deslocação para a Madeira.



De acordo com a imprensa nacional, o técnico que está sem clube desde setembro último, após orientar o Farense da I Liga de futebol, é um forte candidato para suceder a Carlos Fangueiro, que deixou esta quarta-feira o comando técnico do Leixões.