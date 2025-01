Marcelo deixou "paraíso" do 'Encontros no Palácio de Belém' para entrar em outra realidade "não tão fascinante"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou na parte inicial da sessão desta terça-feira, 7 de Janeiro, do programa 'Encontros no Palácio de Belém', que juntou o artista plástico Pedro Cabrita Reis com alunos da Escola Artística António Arroio. De saída da sessão para reunir-se com os representantes dos partidos políticos da Madeira com assento parlamentar na Assembleia Legislativa, o Chefe de Estado assumiu tratar-se de uma realidade "não tão fascinante".

Marcelo Rebelo de Sousa comentou que iria ter de sair "do paraíso" da sessão com Pedro Cabrita Reis para "uma realidade que é outro tipo de paraíso, que é ouvir sete partidos madeirenses falarem da crise na Madeira", para formar a sua "opinião sobre o que se deve fazer" na Região onde o Governo Regional caiu pela aprovação de uma moção de censura.

A questão, afirmou, "é muito importante do ponto de vista da comunidade, mas não é tão fascinante" quanto o programa 'Encontros no Palácio de Belém'.

O Presidente da República ouve hoje os partidos entre as 13 e as 16h30, pela seguinte ordem: 13h00 Partido Social Democrata (PPD/PSD); 13h30 Partido Socialista (PS); 14h00 Juntos pelo Povo (JPP); 14h30 Chega (CH); 15h00 CDS - Partido Popular (CDS-PP); 15h30 Iniciativa Liberal (IL); 16h00 Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

O Programa 'Encontros no Palácio de Belém', que decorre entre 7 de Janeiro e 3 de Junho de 2025, destina-se a proporcionar diálogos de alunos do ensino secundário com artistas plásticos, atores, escritores e músicos.

Com esta iniciativa, o Presidente da República sublinha a importância das artes e da cultura na construção da identidade portuguesa.