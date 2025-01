Resgatados cães alimentados com restos de comida podre

A Ajuda a Alimentar salvou três cães, um deles ainda bebé, que viviam sem "um pingo de água fresca" e eram alimentados com restos de comida podre.

Uma publicação nas redes sociais da associação relata que a tutora é uma pessoa idosa e com "problemas mentais" e o tutor, o irmão da mesma, "segundo dizem é uma pessoa mesmo muito má". A tutora terá recusado a ração dada pela organização, assim como a esterilização das fêmeas para prevenir novas ninhadas. "A tutora deu vários pontapés no cão bebé e nem queria aceitar a nossa ração. Não aceitou também esterilizarmos as fêmeas", confirma.

"É preciso não ter coração para ter coragem de fazer isto aos animais", conta a associação.

No total são duas fêmeas, uma que ficou prenha recentemente, mas que não se sabe onde estão os bebés, e um cão bebé.

Os animais, segundo avança a Ajuda a Alimentar Cães, estão "completamente infestados de pulgas e carraças".

Ver Galeria

A associação apela a quem possa ajudar, através de donativos, para pagar a cirurgia de ambas, assim como a desparasitação. "Pedimos por favor que não fiquem indiferentes. É com muito esforço que estamos a salvar mais três cães, mas sem donativos não conseguimos proporcionar o que eles precisam", acrescenta a Ajuda Alimentar Cães.