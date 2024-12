Três navios trazem mais de 13 mil pessoas ao Funchal

Encontram-se no porto do Funchal três navios de cruzeiro que, em conjunto, estão a movimentar um total, de 13.187 pessoas, das quais, 10.272 são passageiros.

O 'AIDAcosma' é já uma presença habitual à segunda-feira, tendo chegado de com 6.320 passageiros e 1.425 tripulantes. Entretanto, realiza uma operação de embarque de 218 passageiros neste porto. A sua saída reumo a Tenerife está prevista para as 22h30, neste que é um cruzeiro entre as ilhas da Madeira e as de Canárias.

No porto do Funchal está também um outro 'cliente habitual'. O 'Azura' traz 3.223 passageiros e 1.089 tripulantes, partindo ainda esta noite rumo a Canárias.

Por fim, tal como o DIÁRIO já tinha noticiado, o 'Amera' já chegou ao Funchal onde vai aguardar para assistir ao espectáculo de Fim do Ano. Está a completar um cruzeiro de 21 noites, com origem em Bremerhaven, no passado dia 23. Depois das escalas em Lisboa e no Porto, está agora no Funchal, partindo depois para El Hierro, La Gomera, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Safi, Vigo e Bremerhaven, onde se conclui a viagem. A bordo seguem 729 passageiros e 401 tripulantes.

Esta noite, pelas 23 horas, está prevista a chegada do segundo navio dos 11 previstos para a passagem de ano, o 'Mein Schiff 5'. A bordo viajam 2.637 passageiros e 914 tripulantes.