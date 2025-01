Albuquerque e Montenegro jantaram em São Bento

Ao que foi possível apurar, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve ontem a jantar com o líder nacional do PSD, Luís Montenegro, em São Bento, onde a situação política regional fez parte da 'ementa'.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, o governante regional defende eleições "o mais rapidamente possível", assegurando que tem o apoio do PSD nacional para ser, novamente, o candidato social-democrata.

"Vou ser o candidato do PSD e tenho o apoio, obviamente, do presidente do PSD nacional e do secretário-geral. Não é por acaso que o secretário-geral do PSD está aqui", afirmou, ao lado do dirigente social-democrata Hugo Soares, hoje, após a audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.