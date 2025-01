Dois navios no Funchal com 9.483 pessoas pessoas

O Porto do Funchal acolhe, hoje, dois navios que iniciaram os seus cruzeiros em Southampton. Em conjunto transportam 9.483 pessoas, sendo 6.979 passageiros.

O 'Iona' está a fazer um cruzeiro de 14 noites que já passou por Lisboa, Lanzarote, Fuerteventura, Grã-Canária, Tenerife, agora, o Funchal, terminando o itinerário em Southampton, no próximo sábado. Transporta 5.145 passageiros e 1.655 tripulantes.

Quanto ao 'Arcadia', está a concretizar um cruzeiro designado por '99 noites épicas a explorar o mundo'. Navegam 1.834 passageiros e 831 tripulantes, que saíram de Inglaterra a 3 de Janeiro. Após a escala no Funchal seguem para Barbados, seguindo-se escalas no Curaçau, Canal do Panamá, México, Califónia, Hawai, Samoa, Tonga, Nova Zelândia, Austrália, Indonésia, Singapura, Malásia, Ilhas Maurícias, Ilha de Reunião, África do Sul, Namíbia, Cabo Verde, Tenerife, Lanzarote, Lisboa e Southampton, onde acaba o cruzeiro a 13 de Abril.