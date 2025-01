Dois navios e um veleiro trazem mais de 6.800 pessoas ao Funchal

O 'MSC Opera' encontra-se no porto do Funchal a realizar mais um turnaround, que envolve 330 desembarques e 262 embarques. A ele junta-se o 'Mein Schiff 7', o último dos cruzeiros da passagem de ano a deixar ao princípio desta tarde.

O veleiro 'Santa Maria Manuela' também está na Região, deixando o Funchal amanhã de manhã. Os três navios estão a movimentar 6.868 pessoas, das quais são 5.412 são passageiros.

Tanto o 'MSC Opera' como o 'Mein Schiff 7' estão posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands e a realizar cruzeiros entre as ilhas da Madeira e Canárias. No caso do 'Mein Schiff 7', fez uma escala de 41 horas no Funchal e o 'Opera' fica durante 12 horas, partindo às 18 horas, com destino às Canárias.

O veleiro Santa Maria Manuela sai amanhã, pelas 10 horas, para Lisboa, após uma escala de 64 horas neste porto.