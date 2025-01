Albuquerque lança apelo a Manuel António Correia

Miguel Albuquerque continua disponível para integrar Manuel António Correia e os seus apoiantes para que não haja uma “guerra fratricida” interna. O líder do PSD-M não se compromete em dar lugar ao seu adversário no executivo numa eventual vitória nas eleições regionais, mas também não descarta essa hipótese apelando à união do partido.

“Sobre o governo eu não posso falar. O que posso dizer é que estou disponível para - Manuel António é um militante relevante do partido - integrar esta luta”, afirmou a margem de uma visita ao mega presépio na freguesia do Curral das Freiras e onde, curiosamente, a seu lado tinha alguns apoiantes do ex-secretário regional que assinaram uma lista de proponentes à liderança do PSD.

Albuquerque voltou a reafirmar estar disposto para uma “solução” interna sublinhando que o adversário está fora do partido.