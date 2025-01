Mais de 6.800 pessoas chegaram ao Funchal a bordo de três navios

O Porto do Funchal acolhe, hoje três navios de cruzeiro, sendo que o 'MSC Opera' está a realizar mais um turnaround, envolvendo 275 desembarques e 259 embarques e o Spirit of Adventure que chegou a meio da manhã.

Os três navios estão a movimentar um total de 6.847 pessoas, das quais, 4.871 são passageiros.

O Marella Discovery e o MSC Opera estão posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands e a efetuar cruzeiros de 07 noites entre as ilhas da Madeira e das Canárias.

O Spirit of Adventure está a percorrer o corredor atlântico, numa viagem de 15 noites que começou em Portsmouth, a 05 de janeiro, com escala agora, no Funchal, seguindo-se La Palma, Tenerife, La Gomera, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, regressando ao porto de origem a 20 de janeiro.

A bordo, viajam 954 passageiros e 493 tripulantes.

Apesar de ter sido o último a entrar, este navio é o primeiro a sair, esta tarde, pelas 17h00, para La Palma.

O MSC Opera chegou com 2183 passageiros e 739 tripulantes e parte às 18h00 também para La Palma, iniciando no Funchal mais um cruzeiro pelas ilhas atlânticas que acaba neste porto a 09 de janeiro.

O Marella Discovery 2 traz nesta viagem 1 734 passageiros e 744 tripulantes. Tem saída prevista para as 21h00, com destino a Fuerteventura.