"Marcelo cortou os propósitos da actual classe política" da Madeira

O ex-presidente do Governo Regional congratulou-se pelo facto do Presidente da República não ter decidido marcar as eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira a 9 de Março.

Na rede social X, o antigo líder do PSD-M reage desta forma: "Marcelo cortou os propósitos da atual “classe política”(?) que a Madeira tem e que… pretendia eleições no “enterro do osso” do Carnaval!!…"

Jardim refere ainda, na mesma toada crítica, que "Albuquerque comprometeu a Direção Nacional do PSD, nomeadamente Montenegro, com os rumos políticos do grupo 'renovação'", aludindo ao facto de a estrutura nacional, através do secretário-geral Hugo Soares ter participado na audiência que Miguel Albuquerque manteve, ontem, com o Presidente da República, em Belém.

O presidente do GR e do PSD-M também jantou, na segunda-feira, com Luís Montenegro, na residência oficial do primeiro-ministro, tal como o DIÁRIO noticiou em exclusivo.

Ao contrário do que foi pedido por quase todos os partidos com assento no parlamento madeirense, o Presidente da República só convocou o Conselho de Estado para o dia 17 de Janeiro, inviabilizando a realização do acto eleitoral no dia 9 de Março.

Marcelo Rebelo de Sousa decidirá depois de ouvir o seu órgão de consulta em que dia os madeirenses vão, de novo, às urnas.

Miguel Albuquerque desdramatizou, hoje, o facto de o Presidente da República não ter seguido o que era pretendido pelos partidos na Região, acreditando que as eleições de devem realizar a 16 ou 23 de Março.

No entanto, não é essa a convicção de vários agentes políticos regionais que não querem se expor publicamente neste momento.

Ao que o DIÁRIO apurou a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa está a ser considerada como uma "falta de respeito pela Autonomia" e pelos partidos representados na Assembleia Legislativa da Região.

A adensar a convicação estão também as declarações do Presidente da República registadas num evento ontem de manhã, antes do arranque das audiências com os líderes regionais.

Marcelo Rebelo de Sousa fez um paralelismo entre o "paraíso" e a audição política que se seguiu, situação que causou estranheza e crítica junto da classe política madeirense.