"Santa Cruz começa a fazer e os velhos do Restelo do costume criticam ou reclamam que já foi feito"

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz utilizou o seu habitual ponto de Ordem, publicado ao domingo, para dizer que aquele concelho "incomoda muito". Em causa está o facto de ter anunciado que iria ser instaladas câmaras térmicas para detecção de incêndios florestais.

"Hoje quero abordar o barulho, ou ruído, surgido após termos anunciado, esta semana, que Santa Cruz vais instalar câmaras térmicas para detecção de incêndios florestais, medida anunciada como inédita e inserida num documento que concretiza um estudo sobre o risco de incêndios rurais, recentemente concluído, e que vai permitir ao executivo deliberar e decidir sobre locais de intervenção em termos de acessibilidades, limpeza de escarpas e criação de faixas de segurança", começou por dizer.

"O dito ruído, com esforços para demonstrar que o que Santa Cruz vai fazer já está a ser feito pelo Governo Regional, revela algo que já se desconfiava: que o que se faz neste concelho incomoda muita gente, ao ponto de se darem ao trabalho de irem procurar, nos confins do baú, uma forma de minimizar ou anular o que aqui se faz. O que, em meu entender, é um dispêndio inútil de energia que poderia estar a ser gasto, com bons resultados, em áreas onde tudo falha nesta região aparentemente de sucesso", prosseguiu Filipe Sousa.

E exemplificou com o caso dos meios aéreos de socorro no Porto Santo, cuja inexistência o Governo Regional só detectou quando um dos seus precisou. "E isto, dado como normal, é grave", criticou.

Disse ainda não estarem a falar de câmaras térmicas móveis no carro de polícias florestais, "mas sim de uma intervenção muito mais vasta, com equipamentos inovadores e sobretudo uma intervenção que vai permitir planear, antecipar e prevenir como nunca foi feito até aqui". "Porque já se sabe que onde o Governo Regional reclama sucesso e intervenção, tem permitido que a Madeira arda em erros, omissões e em publicidade enganosa", acrescentou.

Mas se o que fazemos permitir que acordem e passem a fazer, por nós está tudo certo". Filipe Sousa

O presidente da autarquia referiu que "Santa Cruz começa a fazer e os velhos do Restelo do costume criticam ou reclamam que já foi feito". Depois, conforme fez questão de acrescentar, "desatam realmente a fazer".

"Foi o que aconteceu com a taxa turística, foi o que aconteceu com algumas medidas sociais inovadoras, foi o que aconteceu com algumas realizações culturais, foi o que aconteceu e está a acontecer com alguns investimentos estruturantes, nomeadamente nas áreas da reabilitação urbana e ambiental", exemplificou.

E concluiu: "Tudo isto diz muito da dinâmica que tem vindo a ser implementada neste concelho desde 2013. Por isso, vamos continuar e com mais força".