Ribeira Brava acolhe amanhã Festival de Folclore

A vila da Ribeira Brava acolhe, este domingo, 1 de Setembro, a partir das 17h30, a edição 2024 do 'FestiBrava', o Festival de Folclore que todos os anos celebra a cultura e as tradições madeirenses.

Este ano, o evento conta com a participação de seis grupos, dois dos quais oriundos do continente.

A abertura será feita pelo coro infanto-juvenil da Ribeira Brava, composto por 45 elementos. Seguir-se-ão as actuações dos grupos folclóricos da Casa do Povo da Ribeira Brava, da Casa do Povo do Campanário e do Centro Cultural de Santo António.

De fora vêm: o Rancho Folclórico Podas e Vindimas de Arruda dos Vinhos (distrito de Lisboa) e o Grupo Etnográfico de São Lourenço da Montaria, de Viana do Castelo.

O 'FestiBrava' é uma iniciativa organizada pela Casa do Povo da Ribeira Brava e conta com o apoio da Câmara Municipal.

Para organização "além de divulgar as tradições culturais", este certame é "um excelente cartaz de promoção e dinamização do concelho".