Ribeira Brava foi a capital do folclore neste domingo

O FestiBrava, o evento de folclore que todos os anos celebra a cultura e as tradições madeirenses, levou centenas de pessoas, esta tarde, à vila da Ribeira Brava.

No evento, cuja abertura esteve a cargo do coro infanto-juvenil da Ribeira Brava, participaram os grupos folclóricos da Casa do Povo da Ribeira Brava, da Casa do Povo do Campanário e do Centro Cultural de Santo António, bem como o Rancho Folclórico Podas e Vindimas de Arruda dos Vinhos (distrito de Lisboa) e o Grupo Etnográfico de São Lourenço da Montaria (Viana do Castelo).

O FestiBrava é uma iniciativa organizada pela Casa do Povo da Ribeira Brava, que conta com o apoio da Câmara Municipal. Para além de divulgar as tradições culturais, é um cartaz de promoção e dinamização do concelho.