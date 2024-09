Displasias ósseas em foco no 1º Encontro Regional 'ANDO Madeira'

Realizou-se esta segunda-feira, 2 de Setembro, no Funchal, o 1º Encontro Regional 'ANDO Madeira', dedicado às 'Displasias ósseas - as Pessoas, a Sociedade e a Regionalidade'.

Promovido pela Associação Nacional de Displasias Ósseas (ANDO), em parceria com o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM), este evento, que teve lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, reuniu oradores da Madeira e do continente, especializados em diferentes áreas ligadas às displasias ósseas, focando a experiência das pessoas e o seu espaço na sociedade, com as famílias que vivem na Região em primeiro plano.

O programa incluiu actividades e sessões informativas sobre a medicina física, a fisioterapia, as questões sociais e a capacitação profissional.

A sessão de abertura contou com a presença do secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, do presidente do conselho de administração do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, da presidente da direcção da ANDO, Inês Alves, da representante da ANDO na Região Autónoma da Madeira, Cláudia Aguiar, entre outros convidados.

Criada em 2015, a Associação Nacional de Displasias Ósseas tem como principal missão apoiar as pessoas com esta patologia, bem como, as suas famílias. Esta associação tem delegação na Região desde 2019, e tem vindo a criar informação útil e actual acerca da temática, de forma a alertar a sociedade para as displasias ósseas e a colaborar com a investigação científica, clínica e social.