Saiba como prevenir ou aliviar a azia

Ardor no peito que sobe até à garganta, resultando numa sensação de desconforto. Este é um dos sintomas de azia, que quase todos já passaram depois de comer.

A culpa é dos sucos ácidos do estômago, que servem para digerir os alimentos e que em determinadas situações, estes ácidos sobem e causam dificuldades de digestão.

Na rubrica 'Explicador' de hoje fique a saber como prevenir a azia, como aliviar e quando deve ir ao médico.

Como prevenir?

A DecoProteste deixa quatro dicas para prevenir a azia. Se tem queixas ligeiras ou ocasionais de azia, saiba que algumas mudanças de estilo de vida ou alterações de dieta podem ser suficientes para reduzir o refluxo e diminuir os sintomas.

Como refeições mais frequentes e em menor quantidade;

Perder peso se tiver obesidade ou excesso de peso;

Elevar a cabeceira da cama e evitar refeições tardias ou comer muito antes de se deitar ou de se reclinar. Comer pelo menos duas a três horas antes de ir dormir;

Evitar alimentos e substâncias que promovem o refluxo, tais como a cafeína ou álcool, tabaco, mentol, chocolate, alimentos gordos ou fritos, condimentados ou ácidos.

Aliviar através de medicamentos

A DecoProteste explica que os medicamentos antiácidos fazem subir os níveis de pH no interior do estômago, o que neutraliza o ácido e alivia rapidamente os sintomas de azia. "Bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e sais de alumínio e de magnésio são os princípios ativos dos antiácidos. A maioria é de venda livre", acrescenta.

Ainda assim, tenha em atenção que estes medicamentos devem ser usados com moderação e por pouco tempo. "Por interferirem com outros medicamentos, os antiácidos devem ser tomados com um intervalo de uma a duas horas de outros fármacos", explica a DecoProteste.

Os inibidores da bomba de protões reduzem a secreção de ácido no estômago. Substâncias como o esomeprazol, o lansoprazol, o omeprazol, o pantoprazol e o rabeprazol bloqueiam a acção da bomba de protões, através da inibição da enzima responsável pela secreção de ácido.

"Tome estes medicamentos como indicado pelo médico ou farmacêutico. A posologia varia. Se estiver a tomar medicamentos não receitados pelo médico, a dose habitual para omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e esomeprazol é de 20 miligramas por dia, de preferência de manhã em jejum. O Infarmed aconselha a não parar repentinamente a toma destes medicamentos, sob pena de os sintomas poderem voltar de forma ainda mais forte. É aconselhado reduzir a dose para metade nas duas primeiras semanas e depois parar completamente", diz ainda.

Os inibidores da bomba de protões podem mascarar os sintomas de outras doenças.

Quando ir ao médico?

Deve consultar o médico quando:

Perder muito peso sem razão aparente e está com dificuldades em engolir;

Dores de estômago ou a indigestão persistem;

Vomitou alimentos ou sangue;

Tem fezes negras ou diarreia grave ou persistente, pois o omeprazol pode aumentar a ocorrência de diarreia infecciosa;

Ultrapassou o prazo de tratamento que o médico ou farmacêutico indicou.

Azia na gravidez

Durante a gravidez, algumas mulheres sentem azia e má disposição, por causa das mudanças que o organismo sofre.

Através de pequenas alterações do estilo de vida, os sintomas de azia podem ser prevenidos:

Comer pouco e várias vezes ao dia;

Reduzir a ingestão de líquidos às refeições e manter a cabeceira da cama elevada na hora de dormir.

Se a azia persistir, deve aconselhar-se com o seu médico, já que existem medicamentos que ajudam a atenuar os sintomas.